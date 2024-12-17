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01:17, 17 декабря 2024Бывший СССР

Нацбанк начал контролировать траты украинцев за рубежом

Нацбанк взял под контроль траты украинцев за рубежом с валютных карт
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Нацбанк Украины (НБУ) запросил у банков данные о заграничных расчетах по валютным картам от 250 тысяч гривен за октябрь—ноябрь, отчет должен быть представлен до 16 декабря. Об этом говорится в письме регулятора, которое опубликовано в Telegram-канале «Политика страны».

Отмечается, что кредитные организации должны отчитаться отдельно за каждую операцию. Помимо этого, в публикации уточняется, что данные требуются для «анализа таких платежных операций». С 1 января банки должны будут готовить такие отчеты ежемесячно: до 10-го числа каждого месяца за предыдущий календарный месяц.

До этого Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 13 до 13,5 процента годовых.

В ноябре рост цен, по данным украинских властей, на полтора процента превысил актуальный прогноз НБУ, достигнув 11,2 процента в годовом измерении. При этом в июне, когда ставку меняли в предыдущий раз, снизив с 13,5 до 13 процентов, базовая инфляция была на уровне 4,4 процента.

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