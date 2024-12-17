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19:40, 17 декабря 2024Из жизни

Найденный благодаря объявлению спустя 25 лет после исчезновения мужчина оказался педофилом

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom  

В США раскрыли личность мужчины, которого нашли спустя 25 лет после его исчезновения благодаря объявлению в газете. Об этом пишет The Washington Post.

Пропавшего мужчину обнаружила сестра из штата Калифорния. Она узнала его на фотографии в апрельской статье USA Today о неопознанном пациенте больницы Лос-Анджелеса. Сам мужчина не говорил, кто он и откуда. Женщина обратилась к полицейским, и те по отпечаткам пальцев подтвердили ее догадку.

9 декабря с разрешения женщины шериф округа Лассен рассказал, что найденный мужчина является Томасом Манизаком. Он оказался осужденным педофилом. В сентябре 1993 года его заключили в тюрьму за непристойные действия и оральный секс с ребенком младше 14 лет. Тогда ему было 22 года.

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В 1995 году Манизак вышел на свободу по УДО, а через четыре года бесследно исчез. До публикации фотографии в газете семья ничего не знала о мужчине. Где он скитался 25 лет — неизвестно до сих пор.

Ранее сообщалось, что женщина воссоединилась с пропавшим на три дня 91-летним мужем в штате Юта, США, благодаря новостному сюжету KSL-TV. Пожилой мужчина с деменцией ушел из дома и оказался в приюте для бездомных.

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