Названы 10 самых популярных направлений для путешествий внутри России в 2024 году

Аналитики Авиасейлс: в 2024 году россияне предпочли путешествовать внутри страны

Большинство россиян в 2024 году предпочитали путешествовать внутри России, рассказали «Ленте.ру» аналитики «Авиасейлс». Исследователи назвали 10 самых популярных направлений в 2024 году, в их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала и ряд других.

«73 процента полетов пришлись на внутренние направления. При этом летать за пределы России стали чаще по сравнению с прошлым годом: для сравнения, в 2023 году на внутренние рейсы пришлось 77 процентов бронирований, — выяснили исследователи. — Как и прошлом году, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи».

На эти города, по данным аналитиков, пришлось 48 процентов бронирований. Еще по четыре — на Махачкалу, Миниральные Воды и Калининград, по три — на Екатеринбург и Казань, по два — на Уфу и Самару. Выяснилось также, что самыми быстрорастущими направлениями стали Архангельск, Якутск и Кемерово.

«​Самым быстрорастущим зарубежным направлением этого года стала Япония, ​ куда для россиян упростили процесс получения туристической визы. Бронирования выросли в три с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Страна попала в топ-20 самых популярных у российских самостоятельных туристов», — добавили в «Авиасейлс».

Ранее россиянам назвали самые дешевые зарубежные направления на новогодние праздники. В список вошли Абхазия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.