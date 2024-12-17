Норильские хоккеисты выиграли красноярское дерби ВХЛ

Самая северная команда выиграла красноярское хоккейное дерби

Норильские хоккеисты выиграли красноярское дерби Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) у команды «Сокол» из Красноярска, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если что-то не идет, то нужно стрессовую ситуацию какую-то создать. Ребят перетасовали в звеньях, и это сработало», — прокомментировал матч главный тренер «Норильска» Владимир Гусев. Его команда победила красноярцев со счетом 5:3, тогда как накануне проиграла «Металлургу» из Новокузнецка. После этого Гусев решил перенастроить команду.

«Морозное дерби» Красноярского края между хоккейными командами ВХЛ прошло в норильском дворце спорта «Арктика» во вторник, 17 декабря.

Это было четвертое дерби в истории ВХЛ. По итогам трех предыдущих встреч северяне дважды выходили победителями и один раз уступили «Соколу», играя в гостях, в прошлом году.

Первый матч «Норильска» и «Сокола» состоялся 5 ноября 2023 года и завершился со счетом 4:3 в пользу северян. Поддержать спортсменов тогда приехала звезда мирового хоккея, член Зала хоккейной славы в Торонто «Русская ракета» Павел Буре.

Дебютная игра «Норильска» в ВХЛ состоялась в сентябре прошлого года. Северянам в первом же сезоне удалось выйти в плей-офф российского чемпионата.

В апреле 2023 года о решении создать на Таймыре профессиональную хоккейную команду рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.