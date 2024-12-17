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20:13, 17 декабря 2024Путешествия

Пассажир закричал «Бог реален» перед вылетом самолета и пошел под суд

Пытавшегося вломиться в кабину пилотов с криками «Бог реален» пассажира осудили
Алина Черненко

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пассажир попытался вломиться в кабину пилотов с криком «Бог реален» перед вылетом самолета и пошел под суд. Об этом сообщает портал Nebraska Examiner.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Delta Airlines в ноябре 2023 года, однако приговор 37-летнему Уэсли Орбану из штата Айова вынесли только сейчас.

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По данным источника, вскоре после того, как двери лайнера закрылись и он начал выруливать к полосе, американец закричал о боге и демонах. Затем он побежал в переднюю часть воздушного судна, попытался открыть дверь в кабину пилотов и стал бороться с бортпроводником. Дебошира усмирили попутчики. Его вывели из салона и передали полиции.

Орбана обвинили в нападении на члена экипажа на борту воздушного судна и приговорили к трем годам условно.

В конце ноября похожий случай произошел на борту турецкого лоукостера Pegasus Airlines. Во время полета один из пассажиров попытался открыть дверь самолета с криками «Аллаху Акбар».

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