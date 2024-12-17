Порномодель рассказала о неприятных последствиях секса с 919 мужчинами за сутки

Порномодель из США, которая переспала с 919 мужчинами за сутки и установила мировой рекорд, рассказала, что из-за этого чуть не попала в тюрьму. Об этом пишет The Sun.

47-летняя Лиза Спаркс прославилась в 2004 году, когда 22 часа занималась сексом с сотнями мужчин во время «Третьего ежегодного чемпионата по групповому сексу» в Варшаве. У нее были две конкурентки, сильнейшую из которых она обошла на 21 мужчину.

Порномодель призналась, что относится к своему достижению без всякого восторга. «Откровенно говоря, это мероприятие — единственное, о чем я сожалею за 21 год карьеры в порно. Это была единственная работа, на которую я согласилась только ради денег», — заявила она.

Когда польские власти узнали о подготовке акции, то пообещали арестовать всех ее участников. Из-за этого мероприятие перенесли на некий «секретный склад», однако Спаркс все равно боялась, что попадет за решетку. Кроме того, происходящее оказалось совсем не таким, как она рассчитывала. По ее словам, мероприятие было «полным дерьмом».

Порномодель также призналась, что на протяжении нескольких недель испытывала болевые ощущения после секса с 919 мужчинами.

Ранее сообщалось, что британская порномодель Лили Филлипс, которая переспала со 101 мужчиной и собирается побить рекорд Спаркс, знала, как передается ВИЧ. На вопрос о вирусе она ответила, что «никогда не задумывалась об этом».

