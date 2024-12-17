Посетители пляжа неожиданно нашли редкую дисковидную рыбу

В Великобритании на берегу графства Кент неожиданно нашли луну-рыбу

В Великобритании жители графства Кент неожиданно нашли на берегу редкую для этих мест луну-рыбу. Об этом пишет Kent Online.

Животное обнаружили посетители пляжа в городе Фолкстон. Белинда Стюарт-Мунлайт одной из первых увидела тушу необычного животного и сфотографировала его. Снимки рыбы вызвали большой интерес у жителей графства. Вскоре выяснилось, что эта была обыкновенная луна-рыба (Mola mola). У них сжатое дисковидное тело, которое может достигать 3 метров в длину и 4 метров — в высоту. Плавники сдвинуты назад, образовывая хвостовую пластину. Для поворотов эти животные выпускают сильную струю воды изо рта и жабр.

Луна-рыбы обычные обитают в тропических водах и встречаются на глубине до 840 метров. «Странно, что она появилась здесь, потому что они не очень любят холодную воду. Судя по всему, эта совсем молодая рыба, потому что они бывают намного больше», — сказал зоозащитник Уилл Глассон.

Причины, по которым луна-рыба оказалась у берегов Кента, неизвестны.

В июне сообщалось, что гигантская луна-рыба, которую нашли на пляже в США, оказалась представителем нового вида. На берег в штате Орегон вынесло так называемую луну-рыбу обманщика.

