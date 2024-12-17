Появились новые детали о взрыве на Рязанском проспекте в Москве

Неизвестный припарковал самокат с СВУ на Рязанском проспекте незадолго до взрыва

Неизвестный припарковал электросамокат с самодельным взрывным устройством (СВУ) около дома на Рязанском проспекте в Москве незадолго до взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Его подвезли к дому около 2-3 часов ночи. По данным источника, СВУ привели в действие дистанционно — подрывник или его сообщник могли получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей дома, и наблюдать за обстановкой через нее.

Взрыв произошел около 6:11 по московскому времени рядом с кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте. В результате не выжили генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России, и его помощник.

СВУ, из-за которого и произошла трагедия, было примотано к ручке самоката. Следователи возбудили уголовное дело.