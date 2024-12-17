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10:12, 17 декабря 2024Спорт

Появились подробности о смерти бывшего мужа Седоковой

Латвийский баскетболист Тимма оставил записку певице Седоковой перед смертью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывший муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, оставил записку певице перед смертью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, рядом с телом спортсмена лежал телефон, на котором был написан текст «Наберите Анне. Спасибо тебе за все» с ее номером телефона. Днем ранее он поздравил певицу с днем рождения.

Тимма был найден мертвым в Москве. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.

Анна Седокова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.

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