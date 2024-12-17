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10:34, 17 декабря 2024Россия

Появились подробности о выпавшей вместе с подростком из окна российской школьнице

Минздрав: выпавшая с подростком из окна в Гамово девушка в тяжелом состоянии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Девушка, которая вместе с парнем выпала из окна в селе Гамово Пермского края, находится в тяжелом состоянии. Подробности привел региональный Минздрав, передает РИА Новости.

В краевом управлении Следственного комитета (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела. Там уточнили, что 17-летний молодой человек в ходе конфликта ударил девушку по голове сковородой, после чего выбросил ее с балкона девятого этажа.

О случившемся в Пермском крае стало известно вечером в понедельник, 16 декабря. Подростки по очереди выпали из окна многоэтажки. До случившегося они находились в квартире и поссорились на фоне ревности. 16-летний парень кричал про измену, после чего из окна выпала его 14-летняя спутница. Подросток впоследствии выпал из окна сам — он не выжил, девушка получила тяжелые травмы.

Похожий случай произошел в августе в Москве. Там женщина и мужчина по очереди выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, женщине удалось выжить — ее доставили в больницу.

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