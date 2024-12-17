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09:59, 17 декабря 2024Мир

Президент Бразилии поставил под сомнение свое участие в выборах

O Globo: президент Бразилии да Силва сомневается, что примет участие в выборах
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва сомневается, что примет участие в новых выборах на пост главы государства в 2026 году на фоне перенесенной операции. Об этом пишет бразильская газета O Globo со ссылкой на источники.

«До операции, проведенной на прошлой неделе, Лула уже выражал сомнения в том, будет ли он добиваться переизбрания», — утверждается в публикации.

Несмотря на то, что однопартийцы бразильского лидера не сочли проблемы со здоровьем серьезным препятствием для участия в предвыборной гонке, они признали, что решение по этому вопросу остается за да Силвой. В публикации отмечается, что президент ранее выражал готовность бороться за переизбрание, однако в то же время выражал надежду, что Партия трудящихся, в которой он состоит, сможет найти не менее достойного кандидата, способного «добиться серьезных политических изменений в стране и в мире».

Ранее бразильский лидер заявил, что намерен дожить до 120 лет.

10 декабря да Силва перенес экстренную операцию по удалению внутричерепной гематомы. Спустя два дня, 12 декабря, в рамках профилактики ему провели эмболизацию.

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