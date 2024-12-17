Раскрыта информация о состоянии задержанных в Тунисе россиян

Посольство РФ в Тунисе: самочувствие задержанных россиян удовлетворительное

Самочувствие задержанных в Тунисе 11 российских туристов удовлетворительное. Информацию об их состоянии раскрыло РИА Новости российское посольство в республике.

В источнике говорится, что соотечественники не жаловались на условия содержания и проявление в их отношении какой-либо дискриминации. С задержанными встречался вице-консул.

В дипведомстве также отметили, что его сотрудники следят за судьбой россиян и контактируют с местными следственными органами и МИД. Более того, они уже встретились с представителями органов власти этой африканской страны, чтобы выяснить все обстоятельства задержания.

Ранее в посольстве рассказали, что россияне, задержанные в Тунисе, близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе находящимся в ведении министерства обороны республики. Уточняется, что они отправились в населенный пункт Хайдра рядом с границей Туниса и Алжира.