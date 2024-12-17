Раскрыты версии о слежке за генералом Российской армии перед подрывом

За генералом Кирилловым могли следить из квартиры соседнего дома

Следователи рассматривают несколько версий об осуществлении слежки за генералом-лейтенантом Российской армии, начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорем Кирилловым. Об этом передает Baza в Telegram-канале.

По одной из версий, за генералом могли следить из квартиры напротив, а за подъездом слежка велась из бинокля. В настоящий момент следователи, сотрудники управляющей компании и сотрудники охраны составляют список квартир, сдаваемых в аренду. Отмечается, что особое внимание правоохранители обращают на жильцов, которые заехали за последние два месяца.

По информации Baza, по второй версии, за подъездом Кириллова следили из припаркованного во дворе дома автомобиля. Кроме того, следователи также рассматривают версию, согласно которой злоумышленники могли взломать камеры ЖК «Среда». По предварительным данным, они подключились к камерам жилого комплекса для слежки за генералом и активации взрывного устройства. Предварительно установлено, что взрывное устройство привели в действие при помощи радиосигнала.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России переквалифицирует уголовное дело, возбужденное после подрыва генерал-лейтенанта Российской армии Игоря Кириллова, на статью о теракте.

Преступление произошло в 06:10 мск. К подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. После того как на улицу вышел Кириллов, было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату. Следственный комитет подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.