Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:19, 17 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыты версии о слежке за генералом Российской армии перед подрывом

За генералом Кирилловым могли следить из квартиры соседнего дома
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи рассматривают несколько версий об осуществлении слежки за генералом-лейтенантом Российской армии, начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорем Кирилловым. Об этом передает Baza в Telegram-канале.

По одной из версий, за генералом могли следить из квартиры напротив, а за подъездом слежка велась из бинокля. В настоящий момент следователи, сотрудники управляющей компании и сотрудники охраны составляют список квартир, сдаваемых в аренду. Отмечается, что особое внимание правоохранители обращают на жильцов, которые заехали за последние два месяца.

По информации Baza, по второй версии, за подъездом Кириллова следили из припаркованного во дворе дома автомобиля. Кроме того, следователи также рассматривают версию, согласно которой злоумышленники могли взломать камеры ЖК «Среда». По предварительным данным, они подключились к камерам жилого комплекса для слежки за генералом и активации взрывного устройства. Предварительно установлено, что взрывное устройство привели в действие при помощи радиосигнала.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России переквалифицирует уголовное дело, возбужденное после подрыва генерал-лейтенанта Российской армии Игоря Кириллова, на статью о теракте.

Преступление произошло в 06:10 мск. К подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. После того как на улицу вышел Кириллов, было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату. Следственный комитет подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?

      В деле бывшего замминистра Минобороны России Иванова могут появиться новые эпизоды

      «Ростех» показал возможности боевых роботов

      Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки

      Задержание экс-замначальника полиции за покровительство аптекам попало на видео

      Россиянам захотели запретить дарить друг другу алкоголь

      Премьер Италии рассказала о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

      Критиковавшего политику Киева депутата вызвали на допрос в СБУ

      Для адвокатов Навального гособвинение запросило сроки более пяти лет

      В Госдуме захотели запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше