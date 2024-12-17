Россиянин изрезал супругу перед разводом на глазах у ее родственницы

Курганцу грозит до 20 лет за убийство супруги ножом на глазах у ее родственницы

Житель Курганской области, который изрезал супругу перед разводом на глазах у ее родственницы, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 41-летний мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Предварительно, все произошло в сентябре. Обвиняемый пришел домой к супруге, с которой у него начался бракоразводный процесс, а затем нанес ей множество ударов ножом на почве ревности. Все случилось на глазах родственницы потерпевшей.

Кроме того, в августе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу. Его дело будет рассматривать Курганский областной суд.

Ранее мужчина с ножом напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону. Одна из пострадавших сейчас находится в реанимации.