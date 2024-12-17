Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:58, 17 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин изрезал супругу перед разводом на глазах у ее родственницы

Курганцу грозит до 20 лет за убийство супруги ножом на глазах у ее родственницы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Житель Курганской области, который изрезал супругу перед разводом на глазах у ее родственницы, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 41-летний мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Предварительно, все произошло в сентябре. Обвиняемый пришел домой к супруге, с которой у него начался бракоразводный процесс, а затем нанес ей множество ударов ножом на почве ревности. Все случилось на глазах родственницы потерпевшей.

Кроме того, в августе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу. Его дело будет рассматривать Курганский областной суд.

Ранее мужчина с ножом напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону. Одна из пострадавших сейчас находится в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

      Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

      Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

      В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

      Обнаружен эффект гравитационно-волновой памяти

      42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов

      В России увеличится количество бюджетных мест в вузах

      Звезду группы «Король и Шут» привлекли к ответственности за дискредитацию армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше