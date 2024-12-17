Россиянин оказался по горло в земле после удара ВСУ по его огороду

В Курской области пенсионер оказался по горло в земле после удара ВСУ по огороду

В Глушково Курской области пенсионер оказался по горло зарыт в земле после того, как на территорию его огорода прилетел снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал сосед мужчины в беседе с РБК.

«Деда, который там жил, когда картошку копал, зарыло по горло. Хорошо, собака стала откапывать и гавкать. Солдаты мимо шли, пошли посмотреть, кто лает», — рассказал мужчина.

По его словам, после удара ВСУ в огороде пенсионера образовалась огромная воронка. Мужчина выжил, его впоследствии вывезли с приграничной территории Курской области.

Ранее жительница села Плехово Курской области Нина Крюкова рассказала, что бойцы ВСУ поджигают дома жителей. Местные старались не ночевать дома, добавила она, уточнив, что в Плехово целыми остались около десяти-пятнадцати домов.

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением. Глава государства в связи с этим заявил, что святой обязанностью Вооруженных сил (ВС) России является выбрасывание противника за пределы территории страны.