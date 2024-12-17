Швеция начала «быстро копать» братские могилы перед грядущей войной

Aftonbladet: власти Швеции готовят братские могилы на случай войны с Россией

Власти Швеции в оперативном порядке готовят братские могилы на случай начала войны с Россией. Об этом пишет шведская газета Aftonbladet.

«Стокгольм подвергнется нападениям, подобным тем, которые мы наблюдаем на Украине», — заявил изданию глава стокгольмского бюро ритуальных услуг Сванте Борг.

По его словам, «Швеции сейчас нужны братские могилы», поэтому необходимо «копать быстро» даже в парковых зонах, где для этого много места.

«Мы в Стокгольме стремимся обеспечить и кремацию, как обычно, мы позаботимся о том, чтобы у нас были возможности и резервные источники питания для этого даже в самых неблагоприятных условиях», — добавил швед.

Ранее американский журнал Newsweek показал гипотетическую карту третьей мировой войны. Согласно предложенной версии, глобальный конфликт может начаться на границе России и Финляндии.