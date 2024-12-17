Следователи начали допрос свидетелей по делу об убийстве Кириллова

СК начал допрос свидетелей по делу об убийстве генерала Кириллова

Сотрудники Следственного комитета (СК) России начали допрос свидетелей по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Криминалисты в ходе осмотра места подрыва нашли и изъяли фрагменты взрывного устройства. По ним и другим вещественным доказательствам следствие назначит экспертизы.

Кроме того, правоохранители изучают камеры системы «Безопасный город», уточнил источник «Ленты.ру».

Расследованием занялось главное следственное управление СК в связи со сложностью преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня. Уголовное дело возбуждено по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

17 декабря около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда Кириллов вышел на улицу, дистанционным путем было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

