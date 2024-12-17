В ЕС решили добиться урегулирования конфликта на Украине

«Форум за мир» заявил о готовности помочь Орбану разрешить конфликт на Украине

Венгерские общественные организации, объединившиеся в движение «Форум за мир», выразили готовность помочь премьер-министру Венгрии Виктору Орбану добиться разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Мы рассматриваем удары по России дальнобойным западным оружием, ее реакцию на них, а также планы направить войска НАТО на Украину как тревожные события. Также мы обеспокоены тем, что США и Европейский союз (ЕС) не прекращают свои попытки добиться продолжения конфликта (...) Мы обратились к Орбану с просьбой о личной встрече, чтобы обсудить эти вопросы. Мы подготовили предложения, направленные на урегулирование украинского кризиса», — передает агентство слова руководителя неправительственной организации (НПО) «Венгерский круг мира» Эндре Шимо.

Авторы письма Орбану считают, что для достижения мира необходимо «активное сотрудничество правительства со всеми общественными силами, которые готовы отстаивать эту идею». Поэтому лидеры движения выразили готовность сотрудничать с венгерскими властями, чтобы «внести свой вклад в разрешение конфликта мирным способом».

28 октября движение «Форум мира» провело акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште против политики Североатлантического альянса на Украине. Активисты передали дипмиссии письмо, адресованное генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. В нем говорится, что политика НАТО резко противоречит приверженности Венгрии миру, в связи с чем призвали альянс предпринять шаги по урегулированию конфликта на Украине, а не по его дальнейшей эскалации.