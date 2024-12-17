В измененной Суперлиге предусмотрели участие российских клубов

В футбольной Лиге объединения предусмотрели участие российских клубов

В футбольной Суперлиге, которая после ребрендинга стала называться Лигой объединения, рассказали о предполагаемых участниках турнира. Пресс-релиз опубликован компанией-организатором A22.

A22 подала заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальное признание турнира. В соревновании предусмотрено участие команд из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА. Таким образом, российские команды также смогут принять участие в турнире.

Всего в каждом розыгрыше Лиги объединения выступят 96 клубов, которые разделят на четыре дивизиона. В двух высших дивизионах будут соревноваться по 16 команд, в остальных — по 32.

О создании Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года. В ней должны были принять участие 12 европейских топ-клубов. Через несколько дней проект был заморожен из-за блокировки со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Позднее действия организаций против создания Суперлиги признали незаконными.