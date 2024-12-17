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14:12, 17 декабря 2024Бывший СССР

В России рассказали о расстреле бойцами ВСУ мирных жителей Селидово

Григорьев: ВСУ расстреливали мирных жителей в Селидово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командование приказало Вооруженным силам Украины (ВСУ), отходящим из Селидово, расстреливать мирных жителей. Об этом сообщил член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев, передает ТАСС.

Он назвал происходящее в городе резней и зверством. «Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», — подчеркнул Григорьев.

По его словам, большинство жертв — пожилые женщины. Люди были убиты выстрелом в голову или шею. Медики также находили следы ожогов, а значит, стреляли в упор, объяснил член ОП РФ. В некоторых домах были расстреляны целые семьи.

Ранее житель Селидово рассказал, как бойцы ВСУ расстреляли семью и подожгли дом. Кроме того, по словам местных, их заставляли говорить на украинском языке. Помимо этого, ВСУ расстреливали людей на улице.

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