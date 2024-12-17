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01:16, 17 декабря 2024Наука и техника

В России решили создать новые формирования РВСН

Каракаев: в России прорабатывается вопрос о создании новых формирований РВСН
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В России прорабатывается вопрос о создании новых формирований Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) средней дальности. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, его слова приводит издание «Красная звезда».

«В целях выполнения решения президента Российской Федерации, озвученного в октябре этого года, о подготовке серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности, прорабатывается решение о создании новых формирований и определению мест их дислокации», — рассказал Каракаев.

Он отметил, что в будущем планируется сохранить двухкомпонентную структуру ядерной группировки. Это позволит нанести «неприемлемый ущерб» противнику в случае удара по России.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М в 2025 году.

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