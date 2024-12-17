В российском городе родители уложили спать четырехмесячного сына и не смогли разбудить

Ura.ru: в Екатеринбурге родители уложили младенца спать и не смогли разбудить

В Екатеринбурге родители уложили четырехмесячного сына спать и не смогли разбудить. Об этом сообщил Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что родители младенца прибыли в российский город из Киргизии. Когда мать поняла, что малыш не дышит, она вызвала скорую помощь. Медикам не удалось реанимировать ребенка.

Предположительно, у младенца было врожденное заболевание. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого жительница петербургского поселка Шушары нашла дочь без чувств. Родительница вызвала бригаду медиков, но те не сумели спасти девочку. Оперативники начали проводить проверку.

Еще раньше в Екатеринбурге 16-летний школьник, выпивший пол-литра абсента с друзьями, не проснулся после вечеринки.