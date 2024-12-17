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22:19, 17 декабря 2024Мир

В США захотели усилить возможности НАТО в космосе

Генерал Зальцман: США работают над усилением возможностей НАТО в космосе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

США хотят усилить возможности НАТО в космосе и работают над организацией соответствующей структуры в рамках альянса. Об этом заявил глава командования космических операций генерал Брэдли Ченс Зальцман, его слова приводит РИА Новости.

Он допустил, что структура будет действовать по всему миру, для чего следует начать ранние обсуждения на уровне рабочей группы и выяснить уже имеющиеся и необходимые для функционирования наработки.

Зальцман добавил, что в командовании НАТО признают отставание блока в космосе. «Они думают об операциях на множестве пространств и считают космос одним из отстающих направлений», — уточнил он.

По словам генерала, власти США обсуждают распределение затрат среди союзников на проведение космических миссий. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, несмотря на значительный бюджет на космос по сравнению с другими странами, не могут купить все, что необходимо.

Ранее Зальцман заявил, что успехи России и Китая в области космоса стали одним из поводов для создания космических сил США. В рамках визита в Европу генерал сообщил союзникам о необходимости сотрудничества для улучшения возможностей сдерживания.

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