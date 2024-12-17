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09:53, 17 декабря 2024Мир

Захарова помянула взорванного в Москве генерала Кириллова

Захарова: взорванный генерал Кириллов бесстрашно разоблачал англосаксов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Взорванный начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов был бесстрашным человеком, разоблачившим множество преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что ныне покойный офицер «много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов», включая факты применения химического оружия странами НАТО в Сирии, а также «манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери».

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Кириллов и его помощник. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

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