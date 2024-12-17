Депутат Рады оценил значение отказа Трампа приглашать Зеленского на инаугурацию

Депутат Рады Дубинский: Зеленскому будет очень сложно договориться с Трампом

Отказ избранного президента США Дональда Трампа выслать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на инаугурацию говорит о том, что Киеву договориться с республиканцами будет очень сложно, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Трамп будет строить коммуникацию с украинскими властями по своим правилам.

«Отказ Трампа выслать Зеленскому приглашение на инаугурацию — еще одно свидетельство того, что договориться с командой республиканца будет очень сложно», — оценил он значение такого шага.

Ранее Трамп заявил, что не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года.