Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Власти Крыма предупредили об отключении мобильного интернета ради безопасности

Власти Крыма предупредили жителей региона о возможных отключениях мобильного интернета ради безопасности. Об этом сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи республики в Telegram.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета», — говорится в сообщении крымских властей.

Ведомство подчеркнуло, что все интернет-провайдеры будут предоставлять свои услуги в обычном режиме.

Ранее стало известно, что хакеры взломали одну из платформ для трансляции крымских телеканалов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Подробностей произошедшего он не привел.

В ноябре 2023 года Крючков рассказал, что нескольких интернет-провайдеров Крыма взломали. По его словам, последствия кибератаки устраняли технические специалисты.