Астролог оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Астролог Зак: хоккеисту Овечкину вряд ли удастся побить рекорд Гретцки

Астролог Борис Зак оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

Зак заявил, что в 2025 году хоккеисту вряд ли удастся превзойти рекорд Гретцки. По его мнению, в следующем году Овечкин решит заняться тренерской карьерой и сделает это направление приоритетным для себя.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). Примерные даты возвращения хоккеиста к играм на данный момент не известны.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.