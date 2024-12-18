Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» смягчили наказание

Бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину освободили из СИЗО

Люблинский суд Москвы смягчил наказание бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Алле Лалетиной, которую изначально приговорили к восьми годам колонии за взяточничество, сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты осужденной Лалетиной и заменил ей неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания. Осужденная отпущена из СИЗО», — заявили в суде.

Других деталей решения не приводится.

Ранее стало известно, что Московский городской суд снизил срок наказания Лалетиной до 6,5 года колонии. По версии следствия, Лалетина получила взяток почти на 70 миллионов рублей. В частности, в материалах дела говорилось, что с февраля 2018 года по апрель 2019-го гендиректор «Новосибирского завода искусственного волокна» Рустам Измайлов передал ей чемодан бренда Louis Vuitton, путевки в Турцию для ее семьи и три миллиона рублей на покупку персидского ковра.