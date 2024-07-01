Осужденной за взятки топ-менеджеру российской корпорации снизили срок наказания

Суд снизил срок наказания бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Лалетиной до 6,5 года

Московский городской суд снизил срок наказания до 6,5 года колонии бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, осужденной за взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В ноябре 2023 года бывшего топ-менеджера корпорации приговорили к восьми годам лишения свободы.

По версии следствия, Лалетина получила взяток почти на 70 миллионов рублей. В частности, в материалах дела говорилось, что с февраля 2018 года по апрель 2019-го гендиректор «Новосибирского завода искусственного волокна» Рустам Измайлов передал ей чемодан бренда Louis Vuitton, путевки в Турцию для ее семьи и три миллиона рублей на покупку персидского ковра.

Защита женщины планировала обжаловать вынесенный в отношении нее приговор.

