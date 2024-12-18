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15:30, 18 декабря 2024Спорт

Чемпион «Формулы-1» Ферстаппен признал факт переговоров с новой для себя командой

Чемпион «Формулы-1» Ферстаппен из «Ред Булл» провел переговоры с «Мерседесом»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» признал факт переговоров с «Мерседесом».
Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на Viaplay.

«Конечно, мы постоянно общались друг с другом, поэтому я не стану лгать и отрицать тот факт, что мы сидели за одним столом. На мой взгляд, в этом нет никакой проблемы. Мне все еще нравится команда, в которой я выступаю на сегодняшний день», — заявил Ферстаппен.

24 ноября пилот из Нидерландов досрочно стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Ферстаппен оформил победу на Гран-при Лас-Вегаса.

Ферстаппен ранее становился чемпионом «Формулы-1» в 2021, 2022 и 2023 годах. Рекордсменами по числу побед являются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, которые завоевывали титул по семь раз.

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