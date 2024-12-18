Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 17 декабря 2024Забота о себе

Дочь женщины с деменцией назвала первые признаки болезни

Дочь женщины с деменцией назвала признаком болезни зацикленность на ритуалах
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: @Kayeighjgleby

Жительница Великобритании Кейли Оглби рассказала, что долгое время принимала симптомы деменции у матери за скверные привычки. Историю, какими были первые признаки болезни, опубликовало издание GBNews.

Первым симптомом нейродегенеративного заболевания дочь женщины с деменцией назвала зацикленность матери на определенных ритуалах. Например, пожилая женщина ела определенные блюда в строго определенные дни недели. «В понедельник она покупала пиццу, в пятницу — рыбу с картошкой фри», — предупредила британка.

Также пожилая женщина ежедневно выходила в 9:45 из дома, чтобы выпить кофе в одном и том же кафе. Тогда дочь посчитала это старческой причудой, свойственной многим людям в возрасте.

Материалы по теме:
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Брюс Уиллис неизлечимо болен. Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
Брюс Уиллис неизлечимо болен.Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
12 марта 2023

Эксперты ведущей организации здравоохранения в Великобритании Care UK подтвердили, что такое поведение часто встречается у людей с деменцией. Однако оно проявляется по-разному: от повторения одних и тех же действий до многократного повторения одних и тех же вопросов. Также люди с деменцией могут быть зациклены на поддержании чистоты и порядка в жилище, добавили специалисты.

Ранее невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов подсказал способы распознать деменцию по внешности. По его словам, люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены риску развития когнитивных расстройств, включая деменцию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сделал заявление после удара «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Он напомнил Западу об одном обещании

      Правительство США оказалось под угрозой по одной причине

      Наемника из Белоруссии заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

      Медведев заявил о необходимости уничтожить киевских заказчиков теракта против главы РХБЗ

      Квартиры жильцов в российском городе заволокло паром

      Российская пятиклассница записывала модный трюк для TikTok и сломала челюсть

      Рада одобрила прекращение гражданства Украины за получение паспорта России

      В США выступили за применение ядерного оружия

      Жителей российского региона предупредили о почти пятидесятиградусном морозе

      Командующий РВСН назвал решающее средство нанесения удара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше