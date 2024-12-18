Дочь женщины с деменцией назвала первые признаки болезни

Дочь женщины с деменцией назвала признаком болезни зацикленность на ритуалах

Жительница Великобритании Кейли Оглби рассказала, что долгое время принимала симптомы деменции у матери за скверные привычки. Историю, какими были первые признаки болезни, опубликовало издание GBNews.

Первым симптомом нейродегенеративного заболевания дочь женщины с деменцией назвала зацикленность матери на определенных ритуалах. Например, пожилая женщина ела определенные блюда в строго определенные дни недели. «В понедельник она покупала пиццу, в пятницу — рыбу с картошкой фри», — предупредила британка.

Также пожилая женщина ежедневно выходила в 9:45 из дома, чтобы выпить кофе в одном и том же кафе. Тогда дочь посчитала это старческой причудой, свойственной многим людям в возрасте.

Эксперты ведущей организации здравоохранения в Великобритании Care UK подтвердили, что такое поведение часто встречается у людей с деменцией. Однако оно проявляется по-разному: от повторения одних и тех же действий до многократного повторения одних и тех же вопросов. Также люди с деменцией могут быть зациклены на поддержании чистоты и порядка в жилище, добавили специалисты.

Ранее невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов подсказал способы распознать деменцию по внешности. По его словам, люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены риску развития когнитивных расстройств, включая деменцию.

