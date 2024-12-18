Ирландский обозреватель Боуз: потери Украины оказались катастрофическими

Украинские потери за время специальной военной операции (СВО) оказались катастрофическими. Об этом написал ирландский обозреватель Чей Боуз в соцсети X.

«Раскрыты катастрофические потери украинской армии», — указал он. Такова была его реакция в ответ на заявления России о потере почти миллиона бойцов ВСУ на фронте.

18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на СВО Украина потеряла около миллиона своих бойцов. Он добавил, что Киев также лишился около 20 тысяч танков и бронемашин, свыше 19,5 тысячи единиц полевой артиллерии. Также российские военные уничтожили более 1,5 тысячи установок систем залпового огня противника.

Помимо этого, глава Генштаба рассказал про Курскую область. Он отметил, что продвижение украинских войск в российском регионе уже остановлено. Украина не смогла добиться своих целей вторжением в Курскую область. «Целью этой провокации является информационный эффект для западных спонсоров. Киев рассчитывал на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло», — заявил начальник Генштаба.

В то же время Герасимов заявил, что российские войска готовы достичь всех целей СВО. «У нас имеется четкое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон техники западного производства», — заявил он и добавил, что армия России все еще развивается и продолжает накапливать опыт ведения боевых действий.