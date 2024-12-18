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18:53, 18 декабря 2024Спорт

Назван отправленный бывшим мужем Седоковой за несколько часов до смерти подарок певице

Продюсер Дворцов: баскетболист Тимма отправил Седоковой букет роз перед смертью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: freepic.diller / Freepik

Продюсер Сергей Дворцов назвал подарок, который латвийский баскетболист Янис Тимма отправил бывшей жене Анне Седоковой за несколько часов до смерти. Его слова приводит Woman.

Дворцов заявил, что спортсмен отправил певице букет цветов, однако она не приняла подарок. «Для себя Аня закрыла эту страницу, их отношения остались в прошлом, а он не хотел осознавать», — подчеркнул он.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Перед гибелью Тимма обратился к Седоковой, написав свою дату рождения и дату смерти в социальных сетях певицы.

Анна Седокова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.

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