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19:31, 18 декабря 2024Наука и техника

iPhone перегрелись из-за ИИ

Пользователи iPhone пожаловались на перегрев смартфонов из-за ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rebecca Harris / Unsplash

Пользователи смартфонов Apple пожаловались на повышенный нагрев устройств. На это обратило внимание издание Android Headlines.

Журналисты заметили пост на Reddit, который посетитель площадки под ником dsdxp опубликовал на прошлой неделе. В нем автор рассказал, что после обновления до iOS 18.2, с которым на iPhone появились функции искусственного интеллекта (ИИ), его аппарат стал сильно нагреваться. За несколько дней публикация набрала 1,5 тысячи лайков.

Автор рассказал, что при открытии приложения Image Playground, предназначенного для работы с изображениями, его телефон превращается в «портативную грелку для рук». «Я считаю, что это прекрасно во время холодных, суровых зим, которые у нас здесь, в Мичигане», — пошутил пользователь. Он рассказал, что столкнулся с проблемой на своем iPhone 16 Pro.

«Это актуально и для iPhone 15 Pro, который получил бонус — можно сжечь свои отпечатки пальцев», — заметил автор под ником PrestigiousPickle8. «Удалось прикурить от своего iPhone», — с иронией заявил пользователь El_Bart-0.

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Журналисты Android Headlines заметили, что ИИ выполняет определенные расчеты с использованием процессора и оперативной памяти iPhone, из-за чего устройство перегревается. При этом пользователь под ником aftonone порадовался перегреву: «Это означает, что телефон выполняет расчеты на устройстве, а не отправляет данные на удаленный сервер».

В октябре 2023 года компания Apple признала проблему iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, которые оказались склонны к перегреву. В феврале 2024-го корпорация выпустила исправляющее недостаток обновление.

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