Песков оценил необходимость диалога российских спортсменов с международными организациями

Песков: российским спортсменам нужен диалог с международными организациями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» оценил необходимость диалога российских спортсменов с международными организациями.

Песков заявил, что диалог нужен для участия россиян в международных турнирах. Он подчеркнул, что польза видна на примере допуска отечественных пловцов к чемпионату мира на короткой воде. При этом пресс-секретарь добавил, что позиции России и международных организаций по ряду вопросов могут быть диаметрально противоположны.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация продолжит помогать российским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, World Aquatics смягчила критерии допуска и позволила отечественным спортсменам выступить на чемпионате мира на короткой воде.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.