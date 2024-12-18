Россия нарастила поставки товаров в одну соседнюю страну

Казахстан в январе-октябре нарастил импорт из РФ на 5,2 % и сократил экспорт

Казахстан за 10 месяцев текущего года нарастил к январю-октябрю 2023-го импорт товаров из РФ на 5,2 процента, до 14,36 миллиарда долларов. В то же время поставки в обратном направлении сократились на 10,8 процент, до 7,55 миллиарда. Об этом со ссылкой на данных Бюро национальной статистики соседней с Россией страны сообщает ТАСС.

Отмечается, что по доле импорта РФ в указанные сроки оказалась главным торговым партнером Казахстана с долей 29,7 процента.

В текущем году Россия удвоила поставки газа в республику, при этом в 2023-м страна потеряла статус главного торгового партнера Казахстана. Это произошло на фоне выросшей почти на треть китайско-казахстанской торговли.

Ранее на этой неделе постпред РФ при СНГ Андрей Грозов заявил, что товарооборот России со странами Содружества достиг в уходящем году 83 миллиардов долларов, а 85 процентов расчетов за торговые операции между ними проводится в национальных валютах.