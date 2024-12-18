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08:57, 18 декабря 2024Россия

Шестилетний ребенок из российского детсада попал в реанимацию

В Петербурге шестилетний мальчик прокусил щеку в детсаду и попал в реанимацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик из детского сада попал в реанимацию. Как выяснил РЕН ТВ, ребенок прокусил щеку.

По данным российского телеканала, малыша забрали в шоковом состоянии. Сейчас он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Предположительно, детсадовец случайно повредил щеку во время игры.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде трехлетний ребенок зацепился одеждой за горку в детском саду и не выжил. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в подмосковном Егорьевске двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детсада.

ЖЗЛ
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