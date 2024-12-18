Суд Европы допустил рассмотрение требований «Царьграда» взыскать миллиарды рублей с Google

Мадридский суд допустил рассмотрение требований «Царьграда» к Google о неустойке

Суд в Испании допустил, что может рассмотреть требования телеканала «Царьград» о взыскании с Google многомиллиардной неустойки, которую компании назначил российский суд. Об этом сообщается на сайте канала.

«Суд первой инстанции Мадрида признал допустимым рассмотрение требований "Царьграда" по признанию решения российского суда о взыскании с IT-корпорации Google многомиллиардной неустойки», — сообщили в издании.

Как указал партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, есть основания полагать, что суд этой страны Европы рассматривает вопрос о том, возможно ли признать решения российского суда на территории Испании как вопрос своей исключительной компетенции.

Ранее стало известно, что российский суд назначил корпорации Google штраф в размере двух ундециллионов рублей. Причиной штрафа послужил отказ компании разблокировать по решению суда аккаунты нескольких российских телеканалов на принадлежащем ей видеохостинге YouTube.

«Царьград» подал в суд на Google после блокировки YouTube-канала издания в 2020 году. Российский суд обязал компанию восстановить YouTube-канал издания, а также постановил взыскать неустойку по 100 тысяч рублей в день. Google не исполнил решение суда и за это выплатил компании один миллиард рублей неустойки. Однако Google по-прежнему не восстановил аккаунт «Царьграда» на YouTube, в связи с чем неустойка росла. В апреле адвокатское бюро Art de Lex обратилось в суд в Мадриде с заявлением о признании и приведении в исполнение неустойки в Испании.