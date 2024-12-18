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18:11, 18 декабря 2024Мир

В МИД отвергли существование закулисных переговоров с администрацией Трампа

Замглавы МИД Рябков: Россия не ведет закулисные переговоры с командой Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На данный момент Москва не ведет закулисные переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа. С таким заявлением в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Никаких закулисных контактом, диалога с администрацией будущего президента которая сама в процессе формирования — нет», — подчеркнул дипломат.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что лидеры европейских стран просили в телефонных разговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом продолжить помощь Вашингтона Киеву.

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