В МИД отвергли существование закулисных переговоров с администрацией Трампа

Замглавы МИД Рябков: Россия не ведет закулисные переговоры с командой Трампа

На данный момент Москва не ведет закулисные переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа. С таким заявлением в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Никаких закулисных контактом, диалога с администрацией будущего президента которая сама в процессе формирования — нет», — подчеркнул дипломат.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что лидеры европейских стран просили в телефонных разговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом продолжить помощь Вашингтона Киеву.