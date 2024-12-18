В МИД рассказали о готовности России применить новые вооружения как сигнал Западу

МИД: тезис Лаврова о готовности послать сигнал Западу касался новых вооружений

Тезис министра иностранных дел России Сергей Лаврова, озвученный в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, о готовности Москвы послать Западу дополнительный сигнал об опасности ядерного конфликта касается возможности применения Россией новых видов вооружений. Об этом заявил в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнил, что в арсенале России также есть «сестра» ракетной системы «Орешник» под названием «Осина», которая может быть применена в будущем.

«Тоже есть разного рода сигналы. От осинки не родятся апельсинки», — подчеркнул Рябков.

Ранее американский политолог, профессор Колумбийского университета Роберт Легволд заявил, что применение «Орешника», как и других новейших систем вооружения, может иметь дестабилизирующий характер для глобальной безопасности.