В МИД России оценили необходимость подключения Минска к переговорам по Украине

Захарова назвала необходимым подключение Минска к переговорам по Украине

Москва считает необходимым подключение Минска к возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Rutube.

«Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России», — сказала она.

По словам дипломата, Белоруссия вопреки давлению НАТО всегда проявляла гостеприимство и посреднические усилия для переговоров между двумя странами, а также помогала с возвращением пленных и мирных граждан.

Ранее о том, что Белоруссия должна участвовать в переговорах, заявил заместитель главы дипломатического ведомства республики Юрий Амбразевич. По его словам, Минску необходимо получить гарантии собственной безопасности, а переговоры должны учитывать интересы белорусской стороны.

Впоследствии МИД Украины отверг возможность участия Минска в переговорах. Кроме того, в украинском дипломатическом ведомстве обвинили Минск в соучастии в проведении российской специальной военной операции.