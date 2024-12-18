Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 18 декабря 2024Бывший СССР

В МИД России оценили необходимость подключения Минска к переговорам по Украине

Захарова назвала необходимым подключение Минска к переговорам по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Москва считает необходимым подключение Минска к возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на Rutube.

«Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России», — сказала она.

По словам дипломата, Белоруссия вопреки давлению НАТО всегда проявляла гостеприимство и посреднические усилия для переговоров между двумя странами, а также помогала с возвращением пленных и мирных граждан.

Ранее о том, что Белоруссия должна участвовать в переговорах, заявил заместитель главы дипломатического ведомства республики Юрий Амбразевич. По его словам, Минску необходимо получить гарантии собственной безопасности, а переговоры должны учитывать интересы белорусской стороны.

Впоследствии МИД Украины отверг возможность участия Минска в переговорах. Кроме того, в украинском дипломатическом ведомстве обвинили Минск в соучастии в проведении российской специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Алиев назвал ошибкой дискриминацию русского языка

      МИД прокомментировал запрет на въезд в Армению российскому историку

      В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против России

      В МИД России оценили необходимость подключения Минска к переговорам по Украине

      Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше