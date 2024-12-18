В МИД России предрекли наказание для всех причастных к убийству генерала Кириллова

Захарова: организаторы и исполнители убийства генерала Кириллова будут наказаны

Все причастные к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены, наказаны, кто бы это ни был, где бы они не находились. А всем кураторам киевского режима, русофобам всех мастей мы отвечаем всей страной, всем народом — не запугаете, мы отстаиваем правду», — добавила дипломат.

По ее словам, данный вопрос будет поднят в ходе заседания Совета безопасности Организации объединенных наций. Его проведение запланировано на 20 декабря.

Захарова также объяснила игнорирование Западом теракта против генерала Кириллова. Она отметила, что главными выгодополучателями от терроризма со стороны Киева являются «англосаксы».