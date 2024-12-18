В российском городе распакуют Сталина

В Вологде распакуют уже установленный памятник Сталину

В Вологде в среду, 18 декабря, распакуют памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает «СеверИнформ».

Монумент советскому вождю уже установлен на территории филиала Вологодского музея-заповедника «Вологодская ссылка», однако пока упакован. Открытие состоится в день 146-ой годовщины со дня его рождения. В этом доме, расположенном по адресу улица Марии Ульяновой, Сталин жил во время своей ссылки в 1911-1912 годах. Уточняется, что первый памятник ему в Вологде был установлен еще в 1930-х годах, но его снесли в конце 1950-х, в период десталинизации. В издании уточнили, что в российском городе было установлено несколько памятников советскому вождю — один из них в парке возле Дворца культуры железнодорожников (Клуба Октябрьской революции).

Ранее в декабре стало известно, что в Пскове предложили заменить памятник Владимиру Ленину скульптурой Владимира Жириновского.