Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

Чибис: вертолет с медиками вылетел на место столкновения поездов под Мурманском

К месту столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области отправился вертолет медицины катастроф. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram.

«Эвакуация пострадавших продолжается. Для оказания медицинской помощи на месте также отправлена бригада врачей. Вертолет территориального центра медицины катастроф летит к месту», — написал он.

По его словам, целые вагоны потерпевших крушение поездов отвезут с помощью тепловоза до рабочей контактной сети, после чего в них дадут свет и тепло.

Ранее появилась информация, что столкновение произошло на территории станции Княжая. Двухэтажный пассажирский состав следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Затем появилось видео с места ЧП. На кадрах видны сошедшие с рельс вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок.