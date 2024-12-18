Захарова подтвердила намерение России поднять тему теракта против генерала Кириллова в ООН

Захарова: Россия поднимет вопрос о теракте против генерала Кириллова в СБ ООН

Постпредство РФ при ООН поднимет вопрос о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на запрошенном на 20 декабря заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уверены, что все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены, наказаны, кто бы это ни был, где бы они ни находились», — резюмировала дипломат.

О покушении на генерала стало известно утром 17 декабря, когда у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда генерал вышел на улицу к служебному автомобилю. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

