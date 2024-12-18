Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 18 декабря 2024Мир

Захарова подтвердила намерение России поднять тему теракта против генерала Кириллова в ООН

Захарова: Россия поднимет вопрос о теракте против генерала Кириллова в СБ ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Постпредство РФ при ООН поднимет вопрос о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на запрошенном на 20 декабря заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уверены, что все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены, наказаны, кто бы это ни был, где бы они ни находились», — резюмировала дипломат.

О покушении на генерала стало известно утром 17 декабря, когда у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда генерал вышел на улицу к служебному автомобилю. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      Россиянина осудили за поджог пункта сбора гумпомощи для Донбасса и подготовку теракта

      СК возбудил дело на пытавшего российских военных наемника из Бразилии

      Военный эксперт развеял миф о «Радиостанции Судного дня»

      Ветеран «Альфы» выдвинул версию о причине расправы над генералом Российской армии

      Снегоуборочный трактор сбил россиянку и протащил ее три метра

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше