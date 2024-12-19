Бывший посол России в США стал банкиром

Экс-посол России в США Антонов занял должность советника главы ВТБ Костина

Анатолий Антонов, в октябре этого года покинувший должность посла России в США, назначен советником президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, сообщается в пресс-релизе банка.

На новой работе он займется развитием международных контактов ВТБ с дружественными странами, в том числе координацией участия кредитной организации в работе экспертных советов и консультативных органов по связям с БРИКС.

В пресс-службе подчеркнули, что многолетний дипломатический опыт Антонова будет востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, которые интересуются реализацией различных проектов в России.

Послом в США Антонов, с 2004 года возглавлявший департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России, был направлен в 2017-м. Президент страны Владимир Путин освободил его от этой должности 10 октября 2024 года. К тому моменту он уже несколько дней находился в Москве.

Антонов накануне сообщений о своей отставке пожаловался на угрозы физической расправы в США, сложные условия работы и постоянные оскорбления в адрес руководства России.