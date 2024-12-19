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14:38, 19 декабря 2024Спорт

Бразильский игрок «Зенита» ответил на вопрос о получении российского гражданства

Игрок «Зенита» Мантуан: никогда не думал о получении российского гражданства
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос о получении российского гражданства. Его слова приводит Metaratings.ru.

Игрок заявил, что никогда не думал об этом. «Это ситуация, которая зависит не только от меня, а от разных факторов, есть закон. Если это должно произойти, то со временем», — отметил он, назвав Россию удивительной страной, которая приняла его очень хорошо.

Мантуан также оценил натурализацию бразильского одноклубника Дугласа Сантоса. «Он хорошо знает страну, лигу и вообще все, поэтому я считаю, что если он получил гражданство, то по заслугам. Думаю, что это хорошо влияет на лигу и связи между странами», — заявил футболист.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Сантосу указом от 21 октября. Теперь бразилец сможет представлять сборную России. За «Зенит» он выступает с 2019 года.

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