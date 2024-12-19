Хирурги раскрыли стоимость пластики Ким Кардашьян

Хирург Марк Соломос: Ким Кардашьян потратила на ботокс около 6,5 миллиона рублей

Хирурги Марк Соломос, Амер Хан, Радж Арора и Наташа Берридж раскрыли стоимость пластических операций американской телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующий комментарий приводит The Sun.

По мнению врачей, предпринимательница прибегает к инъекциям ботокса и филлеров на протяжении 20 лет. «Ежемесячные частые процедуры по уходу за кожей, вероятно, обойдутся большинству людей в месячную зарплату», — отметил Соломос и уточнил, что за упомянутый промежуток времени Кардашьян потратила 50 тысяч фунтов стерлингов (около 6,5 миллиона рублей).

При этом его коллега, доктор Хан, уточнил, что бизнесвумен сделала микролипосакцию подбородка стоимостью шесть тысяч фунтов стерлингов (782,5 тысячи рублей). «Ким также могла прибегнуть к пересадке жира на щеки и губы, которая может стоить от двух тысяч (260 тысяч рублей) до пяти тысяч фунтов стерлингов (652 тысяч рублей)», — добавил специалист.

В то же время Арора считает, что 44-летняя знаменитость обращалась за помощью к хирургам с целью сделать полную подтяжку лица, поскольку у нее в настоящий момент нет сильного обвисания щек или дряблости кожи в нижней части лица. По словам эксперта, стоимость данной операции составляет от шести тысяч (782,5 тысячи рублей) до 10 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).

В июле основательница бренда Skims рассказала об омолаживающей процедуре, в которой используется сперма лосося. Доктор Берридж объяснила, что такой активный компонент увеличивает выработку коллагена в коже, улучшая ее эластичность. Врач уточнила, что стоимость одной процедуры составляет 550 фунтов стерлингов (почти 80 тысяч рублей). Для достижения наилучшего результата рекомендуется пройти курс из трех сеансов.

В октябре хирург престижной клиники Pall Mall Medical в Британии Амер Хуссейн раскрыл пластические операции Ким Кардашьян, которые она сделала к своему 44-летию.