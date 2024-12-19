Одну из финансовых столиц мира обвинили в помощи России в обходе санкций

В парламенте Швеции обвинили Гонконг в помощи России в обход санкций

Член парламента Швеции Бьёрн Сёдер обвинил одну из финансовых столиц мира — Гонконг — в помощи России и ряду других стран в обходе санкций. Об этом говорится в обращении депутата к министру иностранных дел страны Марии Мальмер Стенергард, текст которого изучила «Лента.ру».

«До недавнего времени Гонконг считался мировым финансовым центром высочайшего ранга, влияние которого можно было сравнить только с Нью-Йорком и Лондоном. Благодаря управлению, основанному на принципах верховенства закона и соблюдению международных стандартов, Гонконг был надежным партнером для всего мира. Но все это изменилось», — пишет Сёдер.

Гонконг играет центральную роль в обеспечении возможности перевода денег и ограниченных технологий в Россию, Иран и Северную Корею — три страны, против которых международное сообщество ввело санкции Бьёрн Сёдер член парламента Швеции

Парламентарий пишет, что действия Гонконга «наносят ущерб интересам международной безопасности». «Гонконг в настоящее время утратил свою прежнюю роль надежного партнера в поддержании международного порядка и стабильности. Соединенные Штаты и международное сообщество должны действовать быстро, чтобы адаптироваться к этим новым обстоятельствам, иначе Гонконг укрепит свою роль ключевого фактора глобальной дестабилизации», — говорится в его письме.

В связи с этим он задает вопрос главе МИД Швеции о том, какие меры принимаются международным сообществом в отношении Гонконга.

В понедельник, 16 декабря, страны ЕС утвердили очередной, 15-ый, пакет санкций против России. Известно, что в список попали 54 человека и 30 организаций. Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что главным образом санкции коснутся российского торгового флота, связанного с перевозками нефти.