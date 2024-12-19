Путин рассказал о развитии интернета в России

Путин заявил, что скоростной интернет в России будет развиваться

Скоростной интернет в России будет развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развития спутниковой группировки и так далее», — рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что скоростной интернет имеет принципиальное значение для России. «Для такой страны, как наша, это чрезвычайно важно, потому что люди работают все больше и больше удаленно и образование получают удаленно», — пояснил он.

Прямая линия с Путиным, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией, проходит в Москве в Гостином Дворе. Количество поступивших российскому лидеру вопросов превысило два миллиона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подготовку главы государства к мероприятию напряженной.